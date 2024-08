Scontro auto-moto, oggi a Cesano Maderno: un 19enne è stato sbalzato sull'asfalto. I soccorsi sono stati lanciati in codice rosso, il più grave della scala dell'emergenza-urgenza.

Scontro auto-moto, 19enne sbalzato sull'asfalto

L'incidente è avvenuto una manciata di minuti prima delle 17.30 nel quartiere di Cascina Gaeta, all'intersezione tra via Col di Tenda, meglio nota come Tangenziale Sud, e via Alessandro Manzoni. Sul posto un'automedica e due ambulanze.

Trasportato al San Gerardo di Monza

In base a quanto è stato possibile ricostruire finora, per cause al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con una pattuglia per i rilievi, si sono scontrate una moto e un'auto. Sulla vettura una 24enne. Ad avere la peggio il giovane centauro, scaraventato sull'asfalto. Soccorso in codice rosso dal personale del 118, è stato trasportato da un'ambulanza della Croce Bianca di Besana in Brianza all'ospedale San Gerardo di Monza in un meno critico codice rosso. E' invece finita al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio per accertamenti la 24enne al volante dell'auto.