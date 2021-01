Ferito motociclista dopo lo schianto contro un’auto FOTO

Ferito un motociclista dopo lo schianto contro un’auto. L’incidente pochi minuti fa in viale Edison a Seregno: in ospedale un centauro di 51 anni.

Schianto fra auto e moto

Incidente pochi minuti fa, intorno alle 12.45, all’altezza del civico 93 di viale Edison nel quartiere Sant’Ambrogio di Seregno. Nell’impatto coinvolte una motocicletta, modello Honda Sh, e una Fiat Punto. Ferito il centauro 51enne di Muggiò, soccorso dal personale dell’Automedica e dell’ambulanza della Croce verde lissonese.

Lo scontro per un’omessa precedenza

Lo scontro è avvenuto all’intersezione fra viale Edison e via Toselli. L’auto, condotta da una 60enne di Cesano Maderno, svoltava a sinistra per immettersi in via Toselli quando è sopraggiunta dalla parte opposta la motocicletta. Violento l’impatto contro la fiancata destra dell’utilitaria: in frantumi il finestrino anteriore e bucato il pneumatico posteriore.

I rilievi della Polizia locale

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia locale per rilevare il sinistro. L’automobilista verrà sanzionata per l’omessa precedenza al momento della svolta a sinistra da viale Edison in via Toselli. Dopo l’urto, il muggiorese che viaggiava in sella alla motocicletta è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Desio in codice giallo, lo stesso con cui sono stati attivati i mezzi di soccorso. Non è la prima volta che si registra un incidente in viale Edison, leggi qui.

