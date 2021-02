Scontro fra auto e moto all’incrocio pericoloso del Lazzaretto a Seregno: ferito un centauro di 31 anni, trasportato all’ospedale di Monza.

Scontro fra auto e moto all’incrocio pericoloso

Scontro fra auto e moto all’incrocio pericoloso del Lazzaretto fra le vie Ticino, Macallè e Col di Lana. Nella collisione coinvolte una Fiat Punto e una Suzuki 750. L’auto proveniva da via Ticino e ha impegnato l’intersezione in direzione di via Col di Lana. La motocicletta percorreva via Macallè, dove risiede il centauro, verso Lissone.

I soccorsi dopo lo scontro all’incrocio

Fra le vie Ticino, Macallè e Col di Lana sono giunti i soccorritori del 118 con l’ambulanza della Croce verde lissonese. Dopo le prime cure, il motociclista di nazionalità albanese è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non erano gravi.

Sanzione per il conducente dell’auto

Il conducente della vettura, un medese 24enne che era solo a bordo, è rimasto illeso. Gli agenti della Polizia locale, accorsi per i rilievi, gli hanno contestato l’omessa precedenza al momento di impegnare l’incrocio. Previsto anche il ritiro della patente, di durata commisurata alla prognosi del centauro contuso secondo il provvedimento prefettizio. Non è la prima volta che all’incrocio si verificano incidenti, anche con gravi conseguenze.