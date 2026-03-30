Scontro auto-moto, 53enne soccorso in codice rosso

Uno scontro violento e il volo sull’asfalto.

Pauroso incidente a Bernareggio

Pauroso incidente, fortunatamente con conseguenze meno gravi di quanto si era temuto in un primo momento, nella mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, a Bernareggio.

Coinvolto un 53enne

E’ accaduto attorno alle 11 lungo via della Madonnina, poco distante dalla all’intersezione con la Sp3, proprio davanti al supermercato Md. Secondo una prima ricostruzione un 53enne, in sella ad un grosso scooter, che proveniva da via della Madonnina diretto verso la Sp3, si è scontrato con un’auto, che viaggiava in senso opposto e il cui conducente aveva incominciato la manovra di svolta a sinistra per accedere al parcheggio del supermercato.

Ambulanza in codice rosso

A seguito dell’impatto, il motociclista è voltato rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse in un primo momento molto critiche. Sul posto sono intervenute un’ambulanza attivata in in codice rosso, e un’automedica. Presente anche la Polizia locale.

Condizioni meno gravi di quanto si era temuto

Fortunatamente, come detto, le condizioni del motociclista, si sono poi rivelate meno gravi di quanto temuto. Il 53enne, che lamentava forti dolori agli arti inferiori ma che non ha mai perso conoscenza, è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasferito in ospedale in codice giallo.