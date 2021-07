Scontro auto moto a Cesano: 14enne in ospedale

Incidente stradale nella serata di ieri a Cesano Maderno: a seguito di uno scontro auto moto un ragazzino di 14 anni è finito in ospedale.

Scontro auto moto a Cesano

Erano circa le 22.30 quando sono stati allertati i soccorsi che si sono portati in via Conciliazione. Qui poco prima, per cause ancora da chiarire, un'auto e una moto si sono scontrate all'altezza del civico 6. Ad avere necessità delle cure mediche è stato un giovane di 14 anni, subito soccorso dai volontari della Croce bianca di Cesano, intervenuti sul posto assieme all'automedica e ai Carabinieri della Compagnia di Desio.

Il giovanissimo fortunatamente non ha riportato serie conseguenze ma è stato comunque trasportato in ospedale a Desio in codice verde per ulteriori accertamenti.

Infortunio sportivo a Monza

Poco prima invece a Monza un 26enne è stato soccorso a seguito di un infortunio in un impianto sportivo. A prestare le prime cure al giovane sono stati i volontari della Croce rossa locale intervenuti nel centro sportivo di viale Lombardia intorno alle 22.20. Il 26enne, le cui condizioni non hanno destato particolare preoccupazione, è stato successivamente trasportato al San Gerardo in codice verde per le cure del caso.