E' stata trasportata in ospedale in codice rosso la donna di 55 anni che nel pomeriggio di oggi, mentre era alla guida di una due ruote, per motivi ancora da chiarire si è scontrata contro un'auto lungo via Venaria Reale a Cesano Maderno.

Scontro auto moto a Cesano Maderno: grave una donna di 55 anni

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30. La 55enne era in sella ad una due ruote e stava percorrendo l'arteria provinciale quando per motivi che chiariranno nel dettaglio gli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto, è avvenuto l'impatto con una utilitaria guidata da un uomo.

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto è sopraggiunta un'ambulanza della Croce rossa di Lentate e l'automedica. I soccorritori hanno immediatamente compreso la gravità della situazione e una volta prestate le prime cure del caso alla donna, hanno caricato la 55enne in ambulanza per poi trasportarla in codice di massima gravità al San Gerardo: avrebbe riportato un trauma cranico e un trauma ad un arto superiore.