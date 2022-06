Scontro auto moto a Lentate: soccorso anche un bimbo di otto anni

Incidente nella mattinata di oggi, sabato 25 giugno a Lentate sul Seveso, sulla Nazionale dei Giovi.

Scontro auto moto a Lentate

La dinamica del sinistro, che ha visto coinvolte un’auto e una moto, al momento non è ancora chiara. Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale emergenza urgenza nell’incidente, avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Oberdan, sarebbero rimasti feriti un uomo di 42 anni e un bambino di otto.

Immediati i soccorsi

Sul posto sono immediatamente sopraggiunte due ambulanze in codice giallo. I soccorritori si sono occupati delle prime cure mediche sul posto e dopo i primi accertamenti sanitari entrambe le persone soccorse sarebbero state trasportate in codice giallo in ospedale.

I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Lentate.

Seguiranno aggiornamenti appena possibile