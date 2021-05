Scontro auto moto a Limbiate: 25enne gravissimo in ospedale

Sarebbero molto gravi le condizioni di un ragazzo di 25 anni rimasto coinvolto in un incidente avvenuto a Limbiate poco prima delle 15.

Scontro auto moto a Limbiate

In base alle informazioni riportate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza lo scontro è avvenuto in viale Piave e ha visto coinvolte un’auto e una moto. Sul posto si sono portati in codice di massima gravità la Croce rossa di Saronno e l’automedica, oltre agli agenti della Polizia locale di Limbiate per i rilievi di rito.

La dinamica del sinistro resta da chiarire mentre purtroppo sono molto gravi le condizioni del motociclista, un giovane di 25 anni che i sanitari hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.