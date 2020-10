Scontro auto moto a Vedano: 48enne in ospedale SIRENE DI NOTTE

Scontro auto moto a Vedano: 48enne in ospedale. L’incidente in via Battisti poco dopo mezzanotte e mezza.

Scontro auto moto a Vedano: 48enne in ospedale

E’ grave, ma non in pericolo di vita, il 48enne trasportato al San Gerardo nella notte appena trascorsa dopo essere rimasto coinvolto in un incidente tra un’auto e una moto. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza era circa mezzanotte e mezza quando è avvenuto il sinistro, in via Battisti a Vedano. Sul posto si sono subito portate ambulanza e automedica, oltre ai Carabinieri impegnati nei rilievi. Le condizioni del 48enne, inizialmente apparse molto serie, sono fortunatamente migliorate ed è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo.

Nella serata di ieri, giovedì, segnaliamo anche la caduta in strada di un giovane di 20 anni. Il ragazzo è stato soccorso a Meda, in via Indipendenza, è poi trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

TORNA ALLA HOME