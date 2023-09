E' stato trasportato in ospedale in codice giallo il 18enne che questa mattina intorno alle 9.50 è rimasto coinvolto in un incidente a Villasanta.

Scontro auto moto a Villasanta: ferito un 18enne

Il sinistro è avvenuto in via Edison, all'altezza del curvone. Il ragazzo viaggiava in sella a una due ruote in direzione Monza quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è avvenuto l'impatto con una vettura guidata da un 58enne che invece viaggiava nella carreggiata opposta, in direzione del centro di Villasanta.

Sul posto sono subito accorsi i volontari del 118 di Avps Vimercate, assieme all'automedica e agli agenti della Polizia locale cittadina, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione esatta del sinistro. In base ai primi riscontri sembrerebbe che il ragazzo in sella alla moto abbia avuto problemi a sterzare e sia finito sulla carreggiata opposta ma come detto ulteriori dettagli utili a chiarire le modalità del sinistro emergeranno dopo i rilievi della Polizia locale.

Il ragazzo è stato subito valutato dai soccorritori, arrivati sul posto in codice rosso: le condizioni del 18enne, dopo i primi accertamenti, sono fortunatamente apparse meno gravi e il giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo.