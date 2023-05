Incidente questa mattina, mercoledì 24 maggio, lungo la variante Sp2 a Vimercate, all'altezza della rotonda dell'Esselunga.

Scontro auto moto a Vimercate: 28enne in ospedale

A scontrarsi una vettura e una moto guidata da un 28enne. Il sinistro, avvenuto per cause ancora da accertare, ha fatto immediatamente scattare i soccorsi. L'ambulanza di Avps Vimercate e l'automedica sono state inviate sul posto e i volontari del 118 hanno prestato le prime cure al 28enne, le cui condizioni inizialmente erano apparse critiche.

Fortunatamente, dopo i primi accertamenti sanitari svolti sul posto, l'allarme è parzialmente rientrato e il giovane è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi non gravissimo.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Vimercate impegnati nei rilievi per stabilire l'esatta dinamica del sinistro. Non risultano code o rallentamenti in prossimità del luogo dell'incidente.