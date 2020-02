(foto archivio)

A seguito di uno scontro auto moto a Vimercate una donna di 41 anni è stata trasportata in codice rosso in ospedale. L’incidente questa mattina, martedì 18 febbraio 2020, alle 7.19.

Scontro auto moto a Vimercate: ferita gravemente una 41enne

Sarebbe in gravissime condizioni la donna di 41 anni rimasta coinvolta questa mattina, martedì, in un incidente stradale tra un’auto e una moto, sulla Sp2 a Vimercate. In base alle notizie diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, erano le 7.19 quando la macchina dei soccorsi è stata attivata.

Inizialmente la situazione non deve essere apparsa particolarmente grave, tanto che i volontari di Vimercate sono arrivati sul posto in codice verde. Purtroppo invece, dopo i primi accertamenti, le condizioni della 41enne sarebbero precipitate e la donna è stata trasferita d’urgenza (codice rosso) in ospedale.

In via Bergamo si sono portati anche i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e ricostruire così la dinamica del sinistro.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE