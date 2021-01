Scontro auto moto, ferito un 33enne SIRENE DI NOTTE

Scontro auto moto intorno sulla Sp 104 in territorio di Trezzo sull’Adda. Un 33enne soccorso in codice giallo e trasportato in ospedale.

Scontro auto moto, ferito un 33enne

L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30. In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sul posto si sono portati i volontari della Croce Bianca, gli agenti della Polizia locale di Trezzo e i Carabinieri della Compagnia di Cassano. Ad avere la peggio è stato un 33enne rimasto ferito in modo serio e subito soccorso dagli operatori del 118. Dopo le cure prestate sul posto l’uomo è stato trasportato in codice giallo in ospedale.

Nella serata di ieri invece segnaliamo un altro incidente avvenuto sulla SS35, nel tratto tra Barlassina e Meda. Si tratta di un’auto che, per cause ancora da accertare, è finita contro un ostacolo mentre percorreva la Statale. Sul posto è stata inviata un’ambulanza dell’Avis Meda che ha soccorso una persona di 43 anni per poi trasportarla in ospedale a Desio in codice verde.

