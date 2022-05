Paura

Ferito in maniera non grave un uomo di 62 anni che si trovava a bordo dello scooter colpito dalla vettura

Scontro auto moto in centro a Lesmo, traffico in tilt. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 maggio 2022, lungo via Marconi: ad avere la peggio un uomo di 62 anni trasferito in ospedale.

Scontro auto moto in centro a Lesmo, traffico in tilt

L'allarme è scattato intorno alle 16. L'auto, una "Lancia", stava viaggiando in direzione di Casatenovo, quando durante la manovra di svolta a sinistra verso i parcheggi all'altezza degli esercizi commerciali, è entrata in collisione con un 62enne che si trovava in sella al proprio scooter. La dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell'ordine, ma l'impatto è stato inevitabile e violento. L'uomo è rimasto a terra e subito è partita la chiamata ai soccorsi, giunti sul posto in codice giallo.

Non è in pericolo di vita

Dopo le prime cure sul posto, il centauro è stato trasportato in ospedale sempre in codice giallo per ulteriori accertamenti: le sue condizioni, comunque, non risultano essere gravi. In via Marconi è sopraggiunta anche un'automedica e una pattuglia della Polizia locale agli ordini del comandante Luciano Alberto per smaltire il traffico che, complice anche l'ora di punta, è andato in tilt lungo entrambe le carreggiate.