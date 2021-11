Besana in Brianza

Notte senza interventi di soccorso di rilievo in Brianza. Nella serata di ieri, lunedì 1 novembre, si è verificato un incidente a Besana che ha visto coinvolte un'auto e una moto.

Scontro auto moto: in ospedale un 15enne

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro è avvenuto poco prima delle 22.30 in via Clerici, all'altezza del civico 2. Due i mezzi coinvolti, una vettura e un mezzo a due ruote. A seguito dell'impatto ad avere necessità di cure mediche sul posto è stato un 15enne, soccorso dai volontari della Croce bianca locale intervenuti in breve tempo insieme al Carabinieri della Compagnia di Seregno. Le condizioni del giovane fortunatamente sono apparse subito buone e dopo i primi accertamenti il 15enne è stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale a Desio in codice verde.

Sempre nella serata di ieri segnaliamo un 18enne soccorso in un impianto sportivo di via Petrarca a Bernareggio a seguito di un infortunio. Ad intervenire sono stati gli operatori di Avps Vimercate che, viste le buone condizioni generali del ragazzo, hanno concluso l'intervento in posto.