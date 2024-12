Scontro auto-moto in via Pola, 15enne ricoverata in ortopedia

E' ricoverata al San Gerardo di Monza, in ortopedia, una 15enne di Mariano, coinvolta in un incidente in moto, sabato notte a Verano Brianza.

Scontro tra auto e moto sabato notte

Brutto incidente nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre in via Pola, all'incrocio con via Comasina, in territorio di Verano, dove un’auto e una moto sono entrate in collisione poco dopo l’1:30. Nell’impatto è rimasta ferita una ragazza di 15 anni.

La ragazzina è ricoverata in ortopedia

La 15enne residente a Mariano Comense è ricoverata in ortopedia, con una prognosi di 30 giorni dopo il grave incidente, che ha avuto sabato notte, poco dopo l'una, in via Pola, strada al confine tra Verano e Giussano. Coinvolte un'auto e una moto. L'impatto è stato piuttosto violento e ha portato alla caduta della 15enne che ha riportato diversi traumi.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi in codice rosso: un'ambulanza della Croce bianca di Besana, l'auto medica e i carabinieri della compagnia di Seregno. Immediato il trasporto all'ospedale San Gerardo di Monza, dove l'adolescente è stata sottoposta alle prime cure e vari accertamenti. I traumi riportati agli arti sono diversi e ne avrà almeno per 30 giorni.

Incrocio pericoloso