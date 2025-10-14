Sarebbero molto gravi, secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, le condizioni del 24enne rimasto coinvolto nella notte in un incidente stradale sulla Sp13.

Scontro auto moto nella notte: grave un 24enne

Il sinistro, secondo quanto riferisce Areu, si è verificato intorno a mezzanotte lungo la provinciale, all’altezza del ponte che sovrasta l’autostrada A4, nei pressi del campo di calcio di Agrate. La dinamica dello scontro che ha convolto un’auto e uno scooter T Max, al momento non è nota: quel che è certo è che i soccorsi, dopo la chiiamata al numero di emergenza, si sono portati sul posto in codice rosso, ovvero quello di massima gravità.

I volontari di Avps Vimercate hanno prestato le prime cure al 24enne per poi caricarlo in ambulanza e trasportarlo, sempre in codice rosso, all’ospedale San Raffaele di Milano.

Presenti sul posto per i rilievi del caso i Carabinieri del Gruppo Compagnie di Monza.