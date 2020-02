Scontro auto moto: 26enne in ospedale

Incidente intorno alle 16.30 a Biassono, sulla Sp6. Il sinistro ha visto coinvolte un’auto e una moto. Sul posto sono intervenute ambulanza e automedica per un 26enne ferito. Fortunatamente non è grave.

Biassono, scontro auto moto

In base a quanto è stato possibile accertare fino a questo momento l’incidente si è verificato lungo via Cesana e Villa alle 16.30. Qui, per cause ancora in corso d’accertamento, una vettura e una moto si sono scontrate. A seguito dell’impatto un 26enne è rimasto ferito ed è stato soccorso in codice rosso da ambulanza e automedica.

Fortunatamente dopo i primi accertamenti la situazione è apparsa decisamente meno grave del previsto e il giovane è stato trasportato in ospedale a Desio in codice verde per ulteriori esami. Zul luogo del sinistro è intervenuta anche la Polizia locale di Biassono per i rilievi.