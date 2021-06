Scontro auto moto sulla Nazionale dei Giovi: 19enne finisce in ospedale

Scontro auto moto nella tarda serata di ieri, giovedì 3 giugno, a Cesano Maderno, sulla Nazionale dei Giovi: un ragazzino di 19 anni è finito al San Gerardo in codice giallo.

Scontro auto moto sulla Nazionale dei Giovi

In base a quanto è stato possibile ricostruire dai dati forniti dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'incidente è si verificato intorno alle 23 sulla Nazionale dei Giovi e ha visto convolte una vettura e una moto. Sul posto sono subito sopraggiunte un'ambulanza dei volontari della Croce bianca di Seveso e l'automedica. Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure ad un 19enne apparso in condizioni serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Dopo gli accertamenti il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all'Ospedale San Gerardo di Monza.

Incidente a Vimercate

Sempre nella serata di ieri si è verificato un altro incidente che ha coinvolto un'auto e un motociclo. In questo caso il sinistro si è verificato a Vimercate, sulla Sp 2, Monza Trezzo. Dopo l'impatto i volontari di Avps Vimercate, intervenuti sul posto in codice rosso hanno soccorso un 54enne escludendo, fortunatamente, conseguenze gravissime ma disponendone il trasporto in ospedale in codice giallo. Rilievi affidati dei Carabinieri del Gruppo Compagnie Monza.