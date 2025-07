Scontro auto-moto sulla sp13, gravissimo un giovane centauro

Il sinistro

Il sinistro, verificatosi nella mattinata di ieri martedì 29 luglio, ha visto coinvolto un 18enne trasferito poi in codice rosso al San Gerardo di Monza

Attimi di grande paura ed apprensione nella mattinata di ieri, martedì 29 luglio, per un brutto incidente avvenuto sulla Sp13 nel territorio di Caponago. Il sinistro ha visto coinvolto un giovane centauro di appena 18 anni, trasferito in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.

Il motociclista, classe 2006 e residente nell'area della Martesana, stava percorrendo la provinciale che porta verso Pessano con Bornago quando - per cause ancora al vaglio della Polizia Locale intervenuta sul posto - sarebbe finito contro un'automobile che procedeva nello stesso senso di marcia, all'altezza del distributore di benzina Agip. Uno scontro molto grave che ha sbalzato il giovane dalla motocicletta, facendolo rovinare a terra.

Ad avere la peggio è stato proprio il giovane, le cui condizioni sono apparse sin dal primo istante molto delicate. La chiamata ai soccorsi, su indicazione della centrale unica dell'emergenza urgenza, ha portato infatti sul posto un'ambulanza ed un'automedica in codice rosso. Con loro anche gli uomini della Polizia Locale di Caponago. Illeso invece l'automobilista, un 68enne residente nel Pavese.

L'intervento dei soccorsi e il trasferimento al San Gerardo

Arrivato sul luogo dell'incidente il personale medico ha iniziato immediatamente ad occuparsi del giovane, che dopo le prime cure dei sanitari, è stato caricato sull'ambulanza che in codice rosso si è diretta verso il nosocomio monzese. I ghisa caponaghesi invece si sono subito messi al lavoro per la messa in sicurezza dell'area.

La carreggiata occupata dai mezzi, ha reso infatti il traffico molto difficoltoso sulla strada, con le auto che sono state deviate all'interno della stazione di servizio. Inoltre gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei presenti, per cercare di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Arrivato al San Gerardo, il 18enne è stato preso in carico dagli specialisti dell'ospedale monzese e ora si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata.