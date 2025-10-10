Scontro auto-moto sulla Sp2, paura per un giovane centauro

L'incidente, verificatosi sul territorio di Bellusco, ha coinvolto un motociclista di 20 anni. Sul posto elisoccorso, ambulanza e Polizia Locale Brianza Est

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 10 ottobre, per un brutto incidente tra un motociclista di 20 anni e un’automobile avvenuto sulla Sp2 Monza-Trezzo nel territorio di Bellusco.

Scontro auto-moto sulla Sp10, paura per un giovane centauro

L’allarme è scattato una manciata di minuti poco dopo le 17:30 quando il giovane centauro, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, si sarebbe scontrato contro l’automobile.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’automobile sembrerebbe si stesse immettendo sulla provinciale uscendo da via XXV Aprile, con la coda delle auto in transito che si sarebbe fermata per permettere l’immissione. Accanto alle macchine in colonna, pare però che stesse sopraggiungendo anche il giovane centauro. Lo scontro è stato quindi inevitabile, con il 20enne che é stato sbalzato dalla moto, rovinando a terra.

L’intervento dei soccorsi

La situazione è sembrata sin da subito molto delicata, tant’è che sul posto dalla centrale unica dell’emergenza urgenza sono stati inviati l’elisoccorso ed un’ambulanza in codice rosso, oltre che gli agenti del Corpo di Polizia Locale Brianza Est.

Immediatamente il personale medico ha preso in carico il giovane, ma fortunatamente la situazione col passare dei minuti, pur rimanendo delicata, é sembrata meno grave del previsto. L’elisoccorso ha lasciato infatti la zona senza trasportare il giovane, che è stato trasferito invece in ospedale in ambulanza in codice giallo.

Parallelamente i ghisa belluschesi hanno provveduto a rilevare il sinistro, raccogliendo anche le informazioni dei testimoni. Spetterà loro ricostruire l’esatta dinamica e far luce su quanto accaduto.