Scontro auto scooter a Besana: ferite due donne

Ambulanza, elisoccorso e Carabinieri a Besana Brianza, in via Ferrante Brioschi, per un grave incidente che ha coinvolto un’auto e uno scooterone.

Scontro auto scooter a Besana

Il sinistro è avvenuto intorno alle 10.30 di questa mattina, venerdì 22 maggio, in via Brioschi, nella frazione di Vergo Zoccorino, poco dopo l’incrocio con via 4 Novembre. Ancora non si conosce con esattezza la dinamica dello scontro in cui sono rimaste ferite due donne, una 62enne che era in sella allo scooter, e una 32enne che era invece alla guida dell’auto.

I soccorsi

Sul posto stanno operando i soccorritori: inizialmente vista la gravità della situazione, è stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso in codice rosso. Dopo i primi accertamenti sul posto gli operatori sanitari hanno derubricato l’intervento in codice giallo.

Presenti in questo momento in via Brioschi anche gli agenti della Polizia locale di Besana e i Carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

Seguono aggiornamenti