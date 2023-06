Scontro con un camioncino, feriti due motociclisti

Incidente nella zona Fornaci di Briosco questa mattina, poco prima delle 11.30. Coinvolti due motociclisti che si sono scontrati con un camioncino.

Incidente in via 11 Febbraio

Due motociclisti sono finiti a terra, dopo un brutto scontro con un furgoncino che trasportava frutta e verdura in zona Fornaci a Briosco. L'incidente è avvenuto in via 11 Febbraio, all'angolo con via Molera, proprio all'altezza della fornace artistica Riva.

I soccorsi

Sul posto sono subito arrivate due ambulanze e l'automedica in codice rosso per soccorrere la coppia che era in sella alla moto. Da quanto è stato possibile ricostruire i motociclisti, un uomo di 43 anni e una donna di 38 anni sarebbero stati investiti dal camioncino. Fortunatamente le loro condizioni non sarebbero gravi. L'impatto tra i mezzi non ha infatti procurato loro conseguenze serie. Sono infatti stati trasportati in ospedale per accertamenti in codice verde.

Code sulla strada

L'incidente ha causato una lunga coda su tutto il tratto stradale, arteria principale in zona Fornaci. Sul posto sono subito arrivati oltre agli operatori del 118 anche gli agenti di polizia locale di Briosco, i quali, oltre ad occuparsi dei rilievi, hanno dovuto regolare la viabilità, molto rallentata per consentire i soccorsi.