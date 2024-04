Scontro con un'auto all'incrocio, ciclista in condizioni serie

Grave incidente nella mattinata di oggi, sabato 6 aprile, a Caponago.

Ciclista in gravi condizioni

Un ciclista di 30 anni si è scontrato con un'auto, condotta da un 70enne, finendo poi rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono serie, anche se non versa in pericolo di vita.

Scontro con un'auto sulla provinciale

E' accaduto poco dopo le 11 lungo la Sp215, la provinciale che da Caponago porta verso Pessano con Bornago, all'altezza dell'incrocio con via Cascina Bertagna e via Cesare Battisti, la strada che porta verso il centro del paese.

L'impatto con il parabrezza e poi il volo sull'asfalto

A scontrarsi sono state una "Peugeot" e una bicicletta. All'origine del sinistro probabilmente una mancata precedenza. Il ciclista ha impattato violentemente contro il parabrezza dell'auto e poi è stato sbalzato sull'asfalto ad alcuni metri di distanza.

Soccorso in codice rosso

Le sue condizioni sono parse in un primo momento molto serie. Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti gli agenti della Polizia locale di Caponago, un'automedica e un'ambulanza attivata in codice rosso. Il quadro è fortunatamente poi migliorato nei minuti successivi, tanto che l'ambulanza è ripartita alla volta dell'ospedale San Raffaele di Milano in codice giallo.