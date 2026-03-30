Scontro con un’auto, paura per un ciclista

E’ finito rovinosamente a terra dopo l’urto con un’auto. Momenti di paura nella prima mattinata di oggi, lunedì 30 marzo, a Vimercate.

Ciclista di 66 anni finito rovinosamente a terra

Protagonista dell’incidente, avvenuto attorno alle 8 lungo via Cadorna, un ciclista di 66 anni, residente a Vimercate. L’uomo stava percorrendo la strada in un punto in cui la carreggiata si restringe a causa anche delle auto parcheggiate. Dopo aver superato un mezzo per la pulizia della strada, accostato sul lato destro, è stato urtato da una Mercedes alla cui guida c’era una donna, che viaggiava nella stessa direzione.

Soccorso in codice rosso

Un urto lieve che ha però fatto perdere l’equilibrio al 66enne, finito rovinosamente sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse in un primo momento molto serie. Sul posto sono giunte un’ambulanza di Avps Vimercate, attivata in codice rosso, un’automedica e due pattuglie della Polizia locale.

Meno grave di quanto si era temuto

I soccorritori hanno presto le prime cure al ciclista, accertando fortunatamente che le condizioni erano meno gravi di quanto si temesse. E’ stato quindi caricato in ambulanza e trasferito in codice giallo all’ospedale di Monza.

All’ospedale di Vimercate, in codice verde, la conducente dell’auto, una 56enne.

Agli agenti della Locale il compito di ricostruire l’esatta dinamica.