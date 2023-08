Scontro con un'auto, paura per un motociclista di 16 anni

Uno scontro molto violento al centro della carreggiata che ha fatto temere il peggio.

Coinvolto un 16enne

E' stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma fortunatamente non in pericolo di vita, il 16enne protagonista nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 4 agosto, di un grave incidente a Vimercate.

E' accaduto poco dopo le 14 lungo via Bolzano, all'altezza dell'intersezione con via Santa Maria Molgora.

L'impatto al centro della carreggiata, sfondato il parabrezza

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia locale di Vimercate intervenuti sul posto, i due veicoli, una Peugeot e una moto viaggiavano in direzione opposta. Giusti all'altezza dell'incrocio con via Santa Maria Molta, auto e moto sono entrati in collisione al centro della carreggiata. L'impatto è stato molto violento. Il motociclista è prima finito contro il parabrezza dell'auto e poi è rovinato a terra.

Il giovane non è in pericolo di vita

Le condizioni del 16enne sono apparse in un primo tempo molto gravi, tanto che è stato richiesto l'intervento di un'automedica e di un'ambulanza di Avps in codice rosso. Il quadro è poi fortunatamente migliorato. Il giovane è stato caricato sul mezzo di soccorso e trasferito all'ospedale di Vimercate in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.

A quell'incrocio chiesta da tempo una rotatoria

Agli agenti della Locale il compito di ricostruire l'esatta dinamica del sinistro avvenuto in un punto già teatro di molti incidenti anche gravi. Da tempo si chiede a gran voce, in quel punto, la realizzazione di una rotatoria.