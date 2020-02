Scontro e ribaltamento a Vimercate: due persone soccorse FOTO VIDEO

Scontro e ribaltamento a Vimercate: due feriti. È successo all’incrocio tra via Rossino e la SP 215 che dalla località Moriano di Vimercate porta a Burago.

Scontro e ribaltamento a Vimercate: due persone soccorse

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 17.30, sono rimasti coinvolti un furgone e una vettura che, dopo l’impatto, si è anche parzialmente ribaltata. Ancora da chiarire le cause del sinistro a seguito del quale sono state soccorse due persone: un ragazzo di 21 anni e un uomo di 56.

Sul posto per prestare i primi soccorsi sono intervenuti i volontari del soccorso vimercatese, assieme ai Vigili del fuoco di Monza e agli agenti della Polizia locale che si sono occupati dei rilievi.

Le due persone coinvolte sono state assistite in codice giallo e portate in ospedale per accertamenti.