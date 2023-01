Scontro fra auto e camion a Macherio, ferita una donna

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Brutto incidente questa mattina a Macherio in seguito al violento scontro fra un'auto e un pesante autoarticolato.

Incidente in viale Regina Margherita a Macherio

Si è verificato lungo viale Regina Margherita a Macherio, poco prima delle 7,30, il sinistro che oggi, lunedì 9 gennaio, ha richiesto l'intervento di un'autoambulanza, dell'automedica e di due mezzi dei Vigili del fuoco.

Nello schianto frontale, nelle vicinanze delle scuole del paese, sono rimasti coinvolti un'automobile condotta da una donna di 30 anni, che ha avuto la peggio e un pesante mezzo di una ditta di autotrasporti con sede in provincia di Parma.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che è al vaglio dei Carabinieri intervenuti per i rilievi e per gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

In ospedale una donna di 30 anni

La giovane donna, secondo quanto al momento riferisce l'Areu - l'Agenzia regionale emergenza e urgenza - è stata soccorsa in codice giallo, anche se le sue condizioni sembravano piuttosto gravi e poi trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Pesanti, al momento, anche le ripercussioni sul traffico lungo la strada con rallentamenti.