Violento scontro frontale con due feriti

Violento scontro frontale fra due auto in via Macallè a Seregno. Feriti i conducenti, soccorsi dai Vigili del Fuoco e dal personale del 118. Da accertare le cause dell'urto.

Scontro frontale fra due vetture

Ieri, martedì 16 luglio, intorno alle 12.30 incidente all'altezza del civico 36 di via Macallè, al Lazzaretto. In un tratto rettilineo sono entrate in collisione frontale due vetture. Sul posto per i soccorsi sono accorsi il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Besana e una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando locale con l'autopompa.

L'intervento dei Vigili del fuoco

I pompieri hanno provveduto a soccorrere i coinvolti e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Due i feriti a seguito del violento impatto, una donna di 38 anni e un uomo di 47 secondo le informazioni di Areu, trasportati in codice giallo all'ospedale Pio XI di Desio. Sul posto anche la Polizia Locale per ricostruire la dinamica del sinistro e accertare, attraverso i rilievi, le responsabilità dello sinistro. I veicoli sono rimasti gravemente danneggiati.