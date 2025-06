Attimi di paura nella notte tra ieri, giovedì 26 giugno e oggi, venerdì 27, per un brutto incidente avvenuto sulla via Roma ad Ornago.

Scontro frontale nella notte, paura per due giovani donne

L'allarme è scattato una manciata di minuti prima dell'1 quando, per cause ancora al vaglio da parte delle forze dell'ordine intervenute sul posto, due vetture si sono scontrate frontalmente.

La situazione è parsa immediatamente molto delicata, tant'è che sul posto sono state inviate due ambulanze in codice rosso e un'automedica, una squadra del comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza e i Carabinieri.

L'intervento dei soccorsi

A rimanere coinvolte nell'impatto sono state due donne, una di 32 e una di 37 anni. Immediatamente i Vigili del Fuoco si sono messi al lavoro per la messa in sicurezza dei veicoli e dell'area interessata. Le due giovani sono invece state affidate al personale sanitario che, dopo aver prestato le prime cure, le ha trasferite successivamente in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.

Fortunatamente le due donne non hanno riportato gravi ferite nell'impatto, in quanto già nella mattinata di oggi, venerdì, sono state entrambe dimesse dal nosocomio monzese con una prognosi di cinque giorni.

Sul posto, come detto, anche i Carabinieri che si sono occupati invece del rilevamento dell'incidente. A loro spetterà la ricostruzione della dinamica e delle responsabilità del sinistro.