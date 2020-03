Scontro frontale tra due auto, tre feriti VIDEO E FOTO

Scontro frontale tra due auto a Vimercate, tre feriti. Terribile incidente nella tarda serata di ieri, venerdì, a Vimercate. Lo scontro è avvenuto lungo la Sp45 in un punto tristemente noto per i molti incidenti.

L’incidente lungo la Sp45

A scontrarsi, poco prima delle 23, all’incrocio semaforico con via per Oreno e via del Salaino, sono state una Smart una Peugeot con a bordo tre giovani poco più che ventenni.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, la Peugeot, con a bordo due dei tre coinvolti, stava viaggiando da Arcore in direzione di Vimercate. Giunto al semaforo, il conducente avrebbe incominciato una manovra di svolta a sinistra verso via del Salaino. In quel momento in senso opposto stava sopraggiungendo la Smart, con una bordo una sola persona, inevitabile lo scontro frontale.

I soccorsi

Immediati i soccorsi. In pochi minuti sul posto si sono portate tre ambulanze in codice rosso, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Questi ultimi hanno dovuto letteralmente tagliare il tettuccio della Smart per estrarre il conducente rimasto incastrato nell’abitacolo. Le sue condizioni sono apparse serie, ma è stato giudicato non in pericolo di vita.

I tre sono quindi stati trasferiti in codice giallo negli ospedali di Monza e Vimercate.

