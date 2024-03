Vigili del fuoco, Carabinieri e ambulanza sono accorsi nella serata di ieri, venerdì 1 marzo, in via Vignazzola a Meda a seguito di un incidente stradale.

Scontro frontale tra vetture, due persone in ospedale

Il sinistro è avvenuto intorno alle 20.20 quando, per cause ancora da accertare, due vetture si sono scontrate frontalmente. Tre le persone coinvolte nello scontro: un giovane di 22 anni e due uomini di 35 e 38 anni.

Sul posto per soccorrere i feriti sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Lentate e quelli della Croce rossa di Desio: fortunatamente uno dei soggetti coinvolti è rimasto illeso mentre gli altri due hanno avuto bisogno di cure mediche sul posto e poi sono stati trasportati in codice verde all'ospedale di Desio.

Per il ripristino delle condizioni di sicurezza invece sono giunte sul posto due squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza: l'autopompa proveniente da Seregno e il carro fiamma da Lissone. I Carabinieri di Seregno, anche loro presenti in via Vignazzola, hanno proceduto ai rilievi di rito utili a ricostruire le modalità del sinistro.