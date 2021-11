Desio

In via Milano a Desio scontro frontale fra due auto sotto la pioggia. Ferito un conducente 82enne, soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale.

Scontro frontale sotto la pioggia

Sotto la pioggia battente, scontro frontale fra due auto in via Milano. L'incidente pochi minuti dopo le 11.30 di oggi, lunedì 1 novembre, in un tratto di strada rettilineo, accanto al parcheggio dove si svolge il mercato settimanale. Coinvolte una Volkswagen Golf, diretta verso il centro urbano, e una Toyota Yaris che percorreva la direzione di marcia opposta. La prima vettura è finita nell'opposta corsia di marcia, inevitabile la violenta collisione.

L'intervento di Seregno Soccorso

In via Milano è accorsa l'ambulanza di Seregno Soccorso. Il personale del 118 ha prestato le prime cure al conducente di 82 anni, rimasto ferito a seguito dell'impatto che ha provocato l'esplosione dell'air bag della Golf. L'anziano automobilista è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Desio, ma le sue condizioni non erano gravi. Da accertare le cause all'origine del sinistro, sotto una pioggia abbondante e con la sede stradale viscida. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.