Scontro in via Milano, paura per un 17enne

Scontro tra un’auto e una moto in via Milano a Desio, paura per un 17enne. Sul posto è intervenuta anche l’automedica.

Soccorsi attivati in codice rosso

Erano all’incirca le 18.20 quando è arrivata la chiamata al 118, che ha attivato i soccorsi in codice rosso. In via Milano, all’altezza del civico 29, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto, che in un primo momento ha destato preoccupazione. Sul posto si sono portate l’ambulanza di Seregno Soccorso e l’automedica. Gli operatori hanno immediatamente prestato le prime cure al 17enne rimasto ferito. Il ragazzo è stato poi condotto in codice giallo all’ospedale di Desio. Per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica sono stati chiamati ad operare gli agenti della Polizia Locale.

