Scontro fra moto e auto, grave un centauro

Grave incidente pochi minuti prima delle 10 in via Macallè a Seregno. Nello scontro fra una moto e un'auto è rimasto ferito un centauro.

Scontro in via Macallè

Incidente nella mattinata odierna, giovedì 27 marzo 2025, in zona Lazzaretto. Lungo il rettilineo di via Macallè, all'altezza del civico 134, sono entrate in collisione una moto e un'auto, modello Toyota Yaris. Violento l'impatto della due ruote contro la fiancata destra dell'utilitaria, condotta da una donna.

I soccorsi per il motociclista ferito

A seguito dell'impatto il centauro è rovinato a terra. Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e le ambulanze di Seregno Soccorso e della Croce verde lissonese. Il motociclista, cosciente al momento dei soccorsi, è stato trasportato all'ospedale di Monza in codice rosso. La conducente della vettura, sotto shock, in codice verde all'ospedale di Desio.

I rilievi della Polizia Locale

In via Macallè sono giunte tre pattuglie della Polizia Locale per effettuare i rilievi e deviare il transito veicolare in entrambe le direzioni durante le operazioni. Dalle prime informazioni raccolte, tuttora da accertare, l'utilitaria usciva dal parcheggio di via Pontiggia, tutto occupato, e si immetteva in via Macallè ma con una immediata svolta per ritornare nell'area di sosta. In quel momento sarebbe giunta la motocicletta, in direzione del centro urbano, che non ha potuto evitare di urtare la portiera posteriore del lato passeggero. Il veicolo è rimasto a terra sulla corsia di marcia da Lissone verso la linea ferroviaria. Serie le conseguenze per il centauro, che dovrebbe essere 60enne.