Scontro sulla Sp13, trasportato al Niguarda motociclista 44enne FOTO VIDEO

Scontro sulla Sp13, trasportato al Niguarda un 44enne. L’incidente, che ha coinvolto un’auto e una moto, è avvenuto nella serata di ieri, venerdì, poco prima delle 22.

Scontro sulla Sp13

Un uomo di 44 anni è rimasto ferito in modo serio a seguito di un incidente avvenuto nella serata di ieri, venerdì 30 ottobre, lungo la Sp13 Monza-Melzo, in territorio di Agrate Brianza.

Ancora da chiarire la dinamica del sinistro che ha visto coinvolte un’auto e una moto. Dopo la chiamata ai soccorsi, sul posto sono intervenute in codice rosso l’ambulanza e l’automedica. Subito gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure al motociclista 44enne che è stato poi trasportato all’Ospedale Niguarda di Milano in codice giallo per sospette fratture agli arti inferiori. I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri di Vimercate.

