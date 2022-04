I soccorsi

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri, domenica 3 aprile.

Ambulanza, Carabinieri e Vigili del fuoco a Bernareggio, nel pomeriggio di ieri, domenica 3 aprile, a seguito di un incidente stradale tra due auto.

Scontro tra auto a Bernareggio: intervengono ambulanza e Vigili del fuoco

L'impatto è avvenuto poco dopo le 13.30 sulla Sp 177 e ha coinvolto due autovetture così come due sono le persone che hanno avuto necessità di assistenza medica sul posto: si tratta di una donna di 42 anni e di un uomo di 58.

Immediati sono scatti i soccorsi. I Vigili del fuoco, intervenuti in via De Gasperi con l'autopompa proveniente dal distaccamento di Vimercate e il modulo di supporto di Lissone, hanno lavorato a lungo per estrarre il conducente di una delle due vetture e per mettere in sicurezza i veicoli. Le cure sanitarie sono state invece affidate agli operatori del 118 ripartiti poi in codice giallo verso l'ospedale San Gerardo.

I rilievi del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri del Gruppo Compagnia Monza.