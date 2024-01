Scontro tra auto a Mezzago: soccorse quattro persone

Grave incidente nella tarda serata di ieri, lunedì 16 gennaio, a Mezzago. Due auto si sono scontrate finendo poi contro la cancellata di uno stabile.

Incidente a Mezzago

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 23 in via Papa Giovanni XXIII in prossimità dell'incrocio con la Sp156. Subito dopo l'impatto sono stati allertati i soccorsi: sul posto due ambulanze, Avps di Vimercate e la Croce azzurra di Trezzo e l'automedica. I soccorritori hanno prestato assistenza medica a diversi feriti, tutti giovani di età compresa tra i 24 e i 32 anni.

Inizialmente l'intervento di soccorso era scattato in codice rosso ma fortunatamente., una volta fatte le prime valutazioni sul posto, gli operatori del 118 hanno escluso gravi conseguenze per i feriti. Due sono stati trasportati in ospedale in codice verde, un terzo in codice giallo all'Ospedale San Gerardo di Monza.

Oltre ai soccorritori sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i Vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Vimercate e Lissone e i Carabinieri, impegnati nei rilievi volti a chiarire con precisione la dinamica del sinistro.