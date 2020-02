Scontro tra auto a Vimercate: coinvolta anche una bimba di 2 anni FOTO

Incidente poco dopo le 13 dei oggi, lunedì 24 febbraio 2020, a Vimercate, lungo la via Motta. Soccorsa anche una bimba di due anni.

Scontro tra auto a Vimercate

In base a quanto emerso fino a questo momento lo scontro, avvenuto sulla strada che dal quartiere San Maurizio conduce verso la frazione di Velasca e la località Cascina Corrada, ha visto coinvolte due autovetture. Le due auto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente.

Coinvolta anche una bimba di due anni

La macchina dei soccorsi si è messa in moto subito: sul posto si sono portati i volontari di Vimercate assieme agli agenti della Polizia locale. I soccorritori stanno operando in codice giallo. Quattro le persone coinvolte tra cui una bambina di appena due anni.

AGGIORNAMENTO DELLE 14: Fortunatamente dopo gli accertamenti dei soccorritori nessuna delle persone coinvolte risulta essere in gravi condizioni. I volontari di Vimercate hanno derubricato l’intervento a codice verde.