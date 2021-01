Scontro tra auto e camion a Cornate, paura per una 53enne

Scontro tra auto e camion a Cornate, attimi di paura per una 53enne. La donna è rimasta incastrata nella vettura: decisivo l’intervento dei Vigili del fuoco.

Soccorsi in codice giallo

L’incidente è avvenuto questa mattina, lunedì 18 gennaio 2020, intorno alle 10.15 a Cornate, in via Dante. Lungo la Strada provinciale Busnago-Verderio si sono scontrate un’automobile e un camion che trasportava sabbia. Ad avere la peggio è stata la donna alla guida della vettura: la 53enne, infatti, è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo ed è stata estratta dalle lamiere solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco. Quest’ultimi, giunti sul posto con un mezzo dell’Aps di Monza e il carro fiamma di Lissone, hanno proceduto al taglio della portiera, permettendo quindi l’estrazione della donna dall’automobile. Soccorsa in codice giallo, la 53enne è stata trasferita sempre in codice giallo all’ospedale San Raffaele di Milano. Illeso il conducente del camion. Presenti anche i Carabinieri di Bellusco e gli agenti della Polizia locale di Cornate, impegnati a fare luce sulla dinamica dello scontro.

TORNA ALLA HOMEPAGE