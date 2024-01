Scontro tra auto e mezzo pesante: quattro feriti

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a Varedo per un incidente che ha coinvolto due automobili e un mezzo pesante: si registrano quattro feriti, ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni

Incidente a Varedo

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15 all'incrocio tra via dei Mille e via Circonvallazione (Ex SS527), a Varedo. Secondo quanto ricostruito dalle Forze dell'ordine intervenute sul posto a scontrarsi (sulle responsabilità le verifiche sono in corso) sono state due autovetture e un mezzo pesante.

Sul posto per soccorrere i feriti sono giunte due ambulanze e un'automedica, oltre alla Polizia locale di Varedo e a una autopompa dal distaccamento di Desio.

I feriti