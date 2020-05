Scontro tra auto e moto a Lentate, centauro in ospedale

Scontro tra auto e moto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 6 maggio 202o, a Lentate: un centauro di 31 anni è finito in ospedale.

Scontro tra via Per Mariano e via Vico

L’impatto è avvenuto intorno alle 17.30 all’incrocio tra via Per Mariano e via Vico. Ancora in fase di ricostruzione l’esatta dinamica dell’incidente, ma in base ai primi rilievi parrebbe che l’automobilista abbia svoltato in via Vico senza accorgersi che lungo via Per Mariano stava sopraggiungendo il motociclista, fortunatamente a velocità non sostenuta. Inevitabile l’impatto, a seguito del quale il 31enne è finito a terra.

Sul posto Carabinieri e ambulanza

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Lentate. Per soccorrere il 31enne è accorsa un’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca i cui sanitari gli hanno prestato le prime cure per poi trasferirlo in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

