Scontro tra auto e moto a Ornago, 21enne in condizioni critiche

E' in condizioni critiche il 21enne rimasto coinvolto nello scontro tra auto e moto avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 12 ottobre 2022, in via Roma, a Ornago. Il giovane, di origine cubana e residente a Burago, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.

La dinamica

Lotta tra la vita e la morte il 21enne centauro rimasto coinvolto in un incidente verificatosi poco prima delle 13 a Ornago, in via Roma. Dalle prime ricostruzioni il centauro sarebbe stato colpito da un'automobile durante un tentativo di sorpasso: la vettura avrebbe centrato la motocicletta durante una svolta in via Eroi, una delle vie principali di Ornago. Alla guida del veicolo un ornaghese uscito illeso dallo scontro. Decisamente peggio è andata al 21enne, finito rovinosamente sull'asfalto.

Il trasporto in elisoccorso

Le condizioni del centauro sono apparse fin da subito gravissime e hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Presenti anche due ambulanze e gli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est. Dopo essere stato stabilizzato, il giovane è stato trasferito con la massimo urgenza all'ospedale San Gerardo dove è stato ricoverato in Terapia intensiva. Da quanto appreso le sue condizioni sono critiche.