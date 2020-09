Scontro tra auto e moto a Ornago: ferito un 73enne. L’impatto ra i due veicoli è avvenuto pochi minuti prima delle 14 in via Bellusco.

Scontro tra auto e moto a Ornago: ferito un 73enne

E’ stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non gravissime, un 73enne rimasto ferito a seguito di un incidente tra due mezzi avvenuto a Ornago poco prima delle 14 di oggi, martedì 8 settembre. In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, il sinistro ha coinvolto una macchina e una moto che, per cause ancora da accertare, si sono scontrate mentre percorrevano via Bellusco.

Sul posto si è subito portata un’ambulanza che ha prestato le prime al 73enne, poi trasportato in ospedale in codice giallo. Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Ornago.

