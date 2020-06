Scontro tra auto e moto, due feriti FOTOGALLERY

Scontro tra auto e moto, due feriti. In ospedale due centauri di 24 e 28 anni coinvolti nello schianto in viale Dei Mille alle 11,30 di oggi, sabato 20 giugno

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto alle 11,30 di oggi, sabato 20 maggio, in viale Dei Mille a Limbiate. Lo scontro si è verificato all’altezza del civico 83, davanti all’ingresso del parcheggio di una palazzina. Nella corsia in direzione di Limbiate centro, il forte impatto tra una Fiat Punto e uno scooterone Burgman dove erano in sella due giovani di 24 e 28 anni

In ospedale in codice giallo

Le condizioni dei due centauri sono sembrati in un primo momento molto gravi, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice rosso. Dopo le prime cure prestate sul posto, i sanitari hanno deciso per il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale di Desio ma in codice giallo

Dinamica al vaglio della Polizia Locale

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale, accorsa in viale Dei Mille per i rilievi del caso. Sul posto anche due ambulanze: la Croce d’Argento di Limbiate e la Croce Bianca di Seveso, insieme all’auto medica. Per agevolare le operazioni di soccorso, gli agenti hanno chiuso il tratto di strada dal civico 83 all’intersezione con via Faenza. Sono arrivati anche il vicecomandante Antonio Azzarone e l’assessore alla Sicurezza Giuseppe Fumagalli

