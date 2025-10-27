Scontro tra auto e moto: due minori in ospedale, uno è in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto ieri sera, domenica, poco dopo le 19. I mezzi coinvolti posti sotto sequestro

Scontro tra auto e moto

Violento schianto tra auto e moto a Nova Milanese: due ragazzi di 15 e 16 anni che erano in sella alla due ruote sono finiti in ospedale, uno è gravissimo. L’incidente è avvenuto intorno alle 19 di domenica 26 ottobre all’inizio di via Como, all’intersezione con la Saronno-Monza.

Dinamica in fase di ricostruzione

Dopo il forte impatto tra i due veicoli si sono precipitati sul posto due ambulanze e due automediche in codice rosso insieme ai Carabinieri della Compagnia di Desio che si sono occupati dei rilievi e ora stanno proseguendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Considerata la gravità dell’incidente, due mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro da parte delle Forze dell’Ordine.

Uno dei due giovani è in prognosi riservata

I due minorenni sono stati accompagnati in ospedale, in codice rosso al San Gerardo di Monza il 15enne, residente a Nova Milanese, dove si trova ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. Meno preoccupanti invece le condizioni del 16enne che era insieme a lui: è stato portato in codice giallo al Niguarda di Milano. Illeso invece il 21enne che era alla guida dell’auto.