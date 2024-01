Scontro tra auto e moto, ferito un 56enne

Incidente questa mattina, poco prima delle 8, in via Dante a Giussano. Un'auto e una moto si sono scontrati. Ferito un 56enne.

In via Dante

Un motociclista di 56 anni, questa mattina - lunedì 8 gennaio- poco prima delle 8 è rimasto ferito in un incidente in via Dante a Giussano, a causa di uno scontro con un'auto.

L'uomo a bordo di uno scooter stava percorrendo via Dante ed era diretto verso il centro di Robbiano, quando è finito a terra dopo essersi scontrato con un’auto che scendeva da via kennedy e che stava per immettersi in via Pifferi.

I soccorsi

L’impatto tra i mezzi è stato piuttosto violento tanto che sono arrivati immediatamente in codice rosso ambulanza, automedica e gli agenti di Polizia locale di Giussano. Fortunatamente però le condizioni del motociclista si sono rivelate meno gravi di quanto si pensasse ed è stato portato in codice giallo all’ospedale di Desio.