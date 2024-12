Scontro tra auto e moto in centro a Desio, sul posto anche l'automedica

Scontro tra auto e moto in centro a Desio, soccorsi attivati in codice rosso. E' accaduto intorno alle 12.30 in corso Italia, ferito un 26enne.

Scontro in corso Italia a Desio

Sono in corso i rilievi dell'incidente avvenuto poco dopo mezzogiorno in centro a Desio, nella zona 30 di corso Italia, all'incrocio con via XXIV Maggio. I soccorsi, dopo la segnalazione al servizio regionale di emergenza e urgenza, sono stati attivati in codice rosso. Sul posto si è portata, insieme alla Croce Rossa di Lentate sul Seveso, anche l'automedica. Resta ancora da capire la dinamica dello scontro che ha coinvolto un'auto e una moto, rimasta al centro della carreggiata.

I rilievi affidati ai Carabinieri

Per i rilievi sono stati chiamati a intervenire i Carabinieri, che hanno chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso. Fortunatamente l'incidente, dopo le prime cure prestate dai soccorritori, si è rivelato meno grave di quanto sembrasse in un primo momento, dal momento che era stato attivato in codice rosso. Dalle prime informazioni il ferito risulta essere un 26enne. Tocca, invece, agli uomini dell'Arma raccogliere gli elementi necessari a ricostruire l'esatta dinamica e accertare le responsabilità.