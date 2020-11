Scontro tra auto e moto: incidente in via Manzoni, paura per un 15enne

Scontro tra auto e moto: incidente in via Manzoni a Cesano, all’incrocio con via Settembrini. E’ successo poco dopo le 18. Paura per un 15enne.

Scontro tra auto e moto in via Manzoni

Rosso il codice con cui sono stati allertati i soccorritori. La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 18.20. Stando alle prime indicazioni lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto. Sul posto si è portata l’ambulanza della Croce Rossa di Cinisello oltre all’automedica. Paura per un 15enne rimasto coinvolto nel sinistro. In via Manzoni si sono portate due pattuglie della Polizia Locale. Agli agenti toccherà ricostruire l’esatta dinamica e accertare le eventuali responsabilità.

Il 15enne procedeva in direzione di Desio

Fortunatamente l’incidente si è rivelato meno grave di quanto sembrasse in un primo momento. Il ragazzo è stato trasportato al Pronto soccorso in codice verde. A quanto pare il 15enne procedeva in direzione di Desio, mentre la vettura stava svoltando in via Settembrini.

