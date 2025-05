AGGIORNAMENTO DELLE 14: nell'incidente delle 12.05 risultano coinvolti un uomo di 51 anni e una donna di 69. Uno di loro è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo.

Scontro tra auto e moto, interviene l'elisoccorso

Un uomo di 51 anni è rimasto ferito seriamente poco dopo mezzogiorno perché coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Trieste a Limbiate.

Secondo quanto riportato dall'Ageniza regionale emergenza urgenza il sinistro ha coinvolto una vettura e una moto entrate in collisione all'altezza dell'intersezione tra via Trieste e via Risorgimento. Ad avere la peggio come detto un uomo di 51 anni: i soccorsi sono stati allertati immedatamente e, dato che le condizioni del 51enne sembravano molto preoccupanti, sono arrivati sul posto in codice rosso l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso.

Una volta accertate le condizioni dell'uomo, che con il passare dei minuti sono lievemente migliorate, soccorsi sono ripartiti verso il più vicino ospedale in codice giallo.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia locale di Limbiate e i Carabinieri della Compagnia di Desio per i rilevi, che saranno util a ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.